Брестское «Динамо» пригрозило уйти в чемпионат другой страны. Фото: abff.by.

Накануне об этом заявил глава брестского клуба

Изменить размер текста: A A

Нешуточные страсти кипят не только в белорусском хоккее, но и в футболе.

На этот раз остро высказался глава брестского «Динамо» Александр Зайцев.

Он заявил, что клуб не будет выплачивать «Неману» компенсацию за Павла Савицкого, а если брестское «Динамо» не допустят к участию в чемпионате Беларуси, «Динамо» может перейти в чемпионат другой страны, сообщает pressball.by.

Отметив, что проект «брестское «Динамо» - редкий момент, когда в белорусский футбол вложены реальные деньги и многое достигнуто.