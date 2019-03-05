2019-03-05T09:57:18+03:00
Общество
КП Беларусь

В 2018 году за границей побывали 850 тысяч белорусов

А по данным статистики, турпоток в Беларусь вырос в 2018 году на 30%
Сергей ДЕМИДОВ
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Турпоток в Беларусь вырос в 2018 году на 30%.Турпоток в Беларусь вырос в 2018 году на 30%.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В прошлом году численность организованных туристов и экскурсантов, выехавших за границу Беларуси, составила 850 тысяч человек. Всего услугами 1482 туристических организаций за год воспользовались 2224,1 тысячи «организованных туристов и экскурсантов», сообщает belstat.gov.by.

Наибольшей популярностью в 2018 году у белорусов пользовались Египет, Турция, Украина, Болгария.

Зафиксировано 365,5 тысячи приехавших в Беларусь туристов и экскурсантов, что на 30% больше, чем в предыдущем году. Большая часть посетивших нашу страну в прошлом году - россияне.

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