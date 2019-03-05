В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей

Изменить размер текста: A A

Новая тарифная сетка и базовая ставка бюджетников утверждена в Беларуси. Соответствующее постановление №138 Совмин принял 28 февраля 2019 года, сообщает pravo.by.

Новая базовая ставка установлена в размере 180 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр экономики - «Комсомолке»: По достижении 1000 рублей рост зарплат будет полностью увязан с производительностью труда

А пока чиновники стараются, чтобы этот разрыв не сказался на нашей экономике (продолжение здесь).