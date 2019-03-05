2019-03-05T10:54:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей

Правительство также утвердило новую тарифную сетку
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников – 180 рублей.В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников – 180 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Новая тарифная сетка и базовая ставка бюджетников утверждена в Беларуси. Соответствующее постановление №138 Совмин принял 28 февраля 2019 года, сообщает pravo.by.

Новая базовая ставка установлена в размере 180 рублей.

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