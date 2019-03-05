КП Беларусь
В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей
Правительство также утвердило новую тарифную сетку
В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников – 180 рублей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Новая тарифная сетка и базовая ставка бюджетников утверждена в Беларуси. Соответствующее постановление №138 Совмин принял 28 февраля 2019 года, сообщает pravo.by.
Новая базовая ставка установлена в размере 180 рублей.
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А пока чиновники стараются, чтобы этот разрыв не сказался на нашей экономике (продолжение здесь).