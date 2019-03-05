2019-03-05T11:11:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте на Ленина - Гоголя притерлись автобус и «Ауди»

Из-за ДТП образовалась большая пробка
Сергей ДЕМИДОВ
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В Бресте на Ленина-Гоголя притерлись автобус и «Ауди». Фото: brestcity.com.В Бресте на Ленина-Гоголя притерлись автобус и «Ауди». Фото: brestcity.com.
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Ранним утром 5 марта не все брестчане попали на работу вовремя. Городской автобус и «Ауди» неожиданно притерлись друг к другу на перекрестке улиц Ленина - Гоголя.

ДТП перекрыло дорогу остальному транспорту, сообщает brestcity.com.

Пробка из-за столкновения автобуса и легковушки образовалась нешуточная. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

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