КП Беларусь
В Бресте на Ленина - Гоголя притерлись автобус и «Ауди»
Из-за ДТП образовалась большая пробка
В Бресте на Ленина-Гоголя притерлись автобус и «Ауди». Фото: brestcity.com.
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Ранним утром 5 марта не все брестчане попали на работу вовремя. Городской автобус и «Ауди» неожиданно притерлись друг к другу на перекрестке улиц Ленина - Гоголя.
ДТП перекрыло дорогу остальному транспорту, сообщает brestcity.com.
Пробка из-за столкновения автобуса и легковушки образовалась нешуточная. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.