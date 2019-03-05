Воспитатель детдома в Борисовском районе избивала детей

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В Борисове завершено расследование уголовного дела по истязанию воспитанников детского дома семейного типа в одной из деревень района. Обвиняемая - 50-летняя родитель-воспитатель, которая многие годы била своих несовершеннолетних воспитанников. В целом от побоев женщины пострадали десять детей.

Воспитательницу обвиняют в «истязании, совершенном в отношении несовершеннолетних, находящихся в зависимом положении». Женщина находится под стражей, скоро ее будут судить.

Кроме того, воспитанникам детдома постоянно приходилось жить в антисанитарных условиях. Но этого не замечали во время проверок, потому что каждый раз, когда воспитатель узнавала о скорых визитах делегаций, готовилась к ним и искусственно создавала видимость хороших бытовых условий, рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Во время следствия нашли нарушения в профилактической работе органов опеки и попечительства, а именно - плохой контроль за работой родителя-воспитателя, расходованием ею денег, которые выдавались на содержание детей.

- По итогам расследования следователь внес представление руководству отдела образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома с требованием усовершенствовать работу в данном направлении, чтобы обеспечить необходимые условия для своевременного выявления подобных фактов жестокого обращения с детьми, - добавили в СК.