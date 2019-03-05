2019-03-05T11:14:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Воспитатель детдома в Борисовском районе избивала детей

Воспитанникам постоянно приходилось жить в антисанитарных условиях
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Воспитатель детдома в Борисовском районе избивала детейВоспитатель детдома в Борисовском районе избивала детейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Борисове завершено расследование уголовного дела по истязанию воспитанников детского дома семейного типа в одной из деревень района. Обвиняемая - 50-летняя родитель-воспитатель, которая многие годы била своих несовершеннолетних воспитанников. В целом от побоев женщины пострадали десять детей.

Воспитательницу обвиняют в «истязании, совершенном в отношении несовершеннолетних, находящихся в зависимом положении». Женщина находится под стражей, скоро ее будут судить.

Кроме того, воспитанникам детдома постоянно приходилось жить в антисанитарных условиях. Но этого не замечали во время проверок, потому что каждый раз, когда воспитатель узнавала о скорых визитах делегаций, готовилась к ним и искусственно создавала видимость хороших бытовых условий, рассказывает официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Во время следствия нашли нарушения в профилактической работе органов опеки и попечительства, а именно - плохой контроль за работой родителя-воспитателя, расходованием ею денег, которые выдавались на содержание детей.

- По итогам расследования следователь внес представление руководству отдела образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома с требованием усовершенствовать работу в данном направлении, чтобы обеспечить необходимые условия для своевременного выявления подобных фактов жестокого обращения с детьми, - добавили в СК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 Марта
В Витебске погиб пассажир, заблокированный во время ДТП
В Бресте на Ленина - Гоголя притерлись автобус и «Ауди»
В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей
В 2018 году за границей побывали 850 тысяч белорусов
Брестское «Динамо» пригрозило уйти в чемпионат другой страны
Сегодня призы от «Евроопт» разыграет популярный певец Тео
В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Стадо диких кабанов попало под поезд в Могилевском районе
Бобруйчанка выманивала деньги у знакомого на несуществующего ребенка
Житель Волковыска перечислил интернет-мошенникам 33 тысячи долларов
МИД Беларуси снял ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске