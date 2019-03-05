2019-03-05T11:14:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске погиб пассажир, заблокированный во время ДТП

Спасатели деблокировали пассажира после столкновения автобуса и легкового автомобиля, но пострадавший скончался от полученных травм
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Витебске погиб заблокированный во время ДТП пассажир. Фото:112.by.В Витебске погиб заблокированный во время ДТП пассажир. Фото:112.by.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 4 марта в Витебске на улице Ленина.

В городской автобус на скорости врезалась легковушка, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.

В результате столкновения в автомобиле был заблокирован пассажир.

Водители не пострадали. Деблокированный спасателями пассажир авто вскоре скончался в больнице от полученных травм.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 Марта
Воспитатель детдома в Борисовском районе избивала детей
В Бресте на Ленина - Гоголя притерлись автобус и «Ауди»
В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей
В 2018 году за границей побывали 850 тысяч белорусов
Брестское «Динамо» пригрозило уйти в чемпионат другой страны
Сегодня призы от «Евроопт» разыграет популярный певец Тео
В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Стадо диких кабанов попало под поезд в Могилевском районе
Бобруйчанка выманивала деньги у знакомого на несуществующего ребенка
Житель Волковыска перечислил интернет-мошенникам 33 тысячи долларов
МИД Беларуси снял ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске