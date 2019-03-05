КП Беларусь
В Витебске погиб пассажир, заблокированный во время ДТП
Спасатели деблокировали пассажира после столкновения автобуса и легкового автомобиля, но пострадавший скончался от полученных травм
В Витебске погиб заблокированный во время ДТП пассажир. Фото:112.by.
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Трагедия произошла 4 марта в Витебске на улице Ленина.
В городской автобус на скорости врезалась легковушка, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.
В результате столкновения в автомобиле был заблокирован пассажир.
Водители не пострадали. Деблокированный спасателями пассажир авто вскоре скончался в больнице от полученных травм.