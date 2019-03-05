2019-03-05T11:41:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 Марта

Похититель скрылся, однако факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 мартаГомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 мартаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Порадовать любимую женщину на 8 Марта ранее судимый гомельчанин решил за чужой счет. Проходя мимо магазина, он заметил огромного игрушечного медведя, которого выставили перед входом в торговую точку с целью рекламы. Зайдя в магазин, мужчина ничего не купил, но продавец заметила через окно, как незнакомец утащил плюшевого медведя с крыльца магазина, и вызвала милицию.

Продавец пыталась сама догнать злоумышленника, но похититель скрылся, однако факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения и прохожие. Оперативники изучили записи и установили личность 36-летнего безработного рецидивиста. Мужчину вскоре задержали. Он признался милиционерам, что хотел сделать подарок любимой на Женский день, вот и пришла в голову мысль украсть игрушку.

Мишку изъяли у вора, чтобы вернуть в магазин, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

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