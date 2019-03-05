КП Беларусь
Пропавшего перед Новым годом жителя Пинска нашли в водоканале
Мужчину безрезультатно искали несколько месяцев
Пропавшего перед Новым годом жителя Пинска нашли в водоканале.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Перед Новым годом в Пинске пропал мужчина. Долгое время его безрезультатно искали. Сообщение о жуткой находке пришло 4 марта.
Жители деревни Дубое забили тревогу, увидев вблизи паромной переправы в трех метрах от берега тело человека.
Водолазы достали из воды тело мужчины и передали его сотрудникам милиции, сообщает belta.by.
Вскоре выяснили, что погибший и есть 45-летний житель Пинска, который исчез 30 декабря 2018 года. Утонувшего мужчину опознала супруга.