Пропавшего перед Новым годом жителя Пинска нашли в водоканале. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Перед Новым годом в Пинске пропал мужчина. Долгое время его безрезультатно искали. Сообщение о жуткой находке пришло 4 марта.

Жители деревни Дубое забили тревогу, увидев вблизи паромной переправы в трех метрах от берега тело человека.

Водолазы достали из воды тело мужчины и передали его сотрудникам милиции, сообщает belta.by.

Вскоре выяснили, что погибший и есть 45-летний житель Пинска, который исчез 30 декабря 2018 года. Утонувшего мужчину опознала супруга.