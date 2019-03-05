В Лоевском районе молодой человек утонул в реке вместе с трактором. Фото: СК

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Трагедия произошла на днях в Лоевском районе Гомельской области: 26-летний сельчанин утонул в реке вместе с трактором. Родные забеспокоились, когда мужчина не вернулся домой - в милицию об исчезновении парня заявил его брат.

Пропавшего начали искать и в реке обнаружили трактор, который принадлежит отцу исчезнувшего мужчины. В кабине нашли и тело парня - без признаков жизни. Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, сообщает Следственный комитет, который проводит проверку по факту трагедии.

Предварительно следователи выяснили, что молодой человек, который работал в одной из организаций Лоевского района, ехал вдоль реки по проселочной дороге на тракторе, не справился с управлением и съехал в воду.

Трактор извлекли из воды, опросили родственников погибшего, назначили судебно-медицинскую экспертизу.