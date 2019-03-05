2019-03-05T13:01:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Президент Беларуси высказался о новых подходах к интеграции с Россией

Александр Лукашенко подчеркнул, что основной принцип союзного проекта с Россией - создание равных условий
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
Президент Беларуси высказался о новых подходах к интеграции с Россией.Президент Беларуси высказался о новых подходах к интеграции с Россией.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Президент Беларуси рассказал, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий.

- На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым, - передает слова Лукашенко president.gov.by.

Президент Беларуси пояснил, что самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. Вспомнил Александр Лукашенко и про предложение российской стороны пересмотреть подходы к интеграции.

- Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще, - уточнил президент Беларуси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фото: «Ауди» влетело в остановку общественного транспорта
В Беларуси вскрыли схемы договорных матчей
Тима Белорусских отменил концерт в минском Дворце спорта
В белорусских школах хотят ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию
В минском СИЗО судят сразу 37 человек за незаконный оборот наркотиков
Минобороны составило список льгот для отслуживших в армии
В Лоевском районе молодой человек утонул в реке вместе с трактором
Пропавшего перед Новым годом жителя Пинска нашли в водоканале
Гомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 Марта
В Витебске погиб пассажир, заблокированный во время ДТП
Воспитатель детдома в Борисовском районе избивала детей
В Бресте на Ленина - Гоголя притерлись автобус и «Ауди»
В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей
В 2018 году за границей побывали 850 тысяч белорусов
Брестское «Динамо» пригрозило уйти в чемпионат другой страны
Сегодня призы от «Евроопт» разыграет популярный певец Тео
В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Стадо диких кабанов попало под поезд в Могилевском районе
Бобруйчанка выманивала деньги у знакомого на несуществующего ребенка
Житель Волковыска перечислил интернет-мошенникам 33 тысячи долларов
МИД Беларуси снял ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске