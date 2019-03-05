Президент Беларуси высказался о новых подходах к интеграции с Россией. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Президент Беларуси рассказал, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией, однако основным принципом соответствующего проекта является создание равных условий.

- На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым, - передает слова Лукашенко president.gov.by.

Президент Беларуси пояснил, что самые актуальные проблемы находятся сегодня в экономической сфере. Вспомнил Александр Лукашенко и про предложение российской стороны пересмотреть подходы к интеграции.

- Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще, - уточнил президент Беларуси.