Минобороны составило список льгот для отслуживших в армии

Изменить размер текста: A A

Вероятно, предлагаемые льготы призваны повысить авторитет армейской службы в глазах молодежи. Список Минобороны предлагает немаленький.

В списке - право на обучение за счет средств бюджета на подготовительных отделениях вузов, первоочередное право получения общежития во время учебы, преимущество при зачислении в учреждения высшего и среднего специального образования, сообщает minsknews.by.

Также отслужившим в армии предлагают предоставить выбор при распределении после окончания вузов и техникумов, а также право на поступление вне конкурса на заочную форму для получения среднего специального и высшего образования первой ступени по наиболее востребованным специальностям.

Если список примут, время срочной службы зачислят в минимальный страховой стаж, а также предоставят гарантии трудоустройства на работу после армии к прежнему нанимателю, вне зависимости от форм собственности.