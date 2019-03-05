2019-03-05T13:30:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобороны составило список льгот для отслуживших в армии

Пока неясно, будет ли список одобрен
Сергей ДЕМИДОВ
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Минобороны составил список льгот для отслуживших в армии.Минобороны составил список льгот для отслуживших в армии.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вероятно, предлагаемые льготы призваны повысить авторитет армейской службы в глазах молодежи. Список Минобороны предлагает немаленький.

В списке - право на обучение за счет средств бюджета на подготовительных отделениях вузов, первоочередное право получения общежития во время учебы, преимущество при зачислении в учреждения высшего и среднего специального образования, сообщает minsknews.by.

Также отслужившим в армии предлагают предоставить выбор при распределении после окончания вузов и техникумов, а также право на поступление вне конкурса на заочную форму для получения среднего специального и высшего образования первой ступени по наиболее востребованным специальностям.

Если список примут, время срочной службы зачислят в минимальный страховой стаж, а также предоставят гарантии трудоустройства на работу после армии к прежнему нанимателю, вне зависимости от форм собственности.

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