В минском СИЗО судят сразу 37 человек за незаконный оборот наркотиков

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Сразу 37 человек проходят по делу о незаконном обороте наркотиков в Минске. Всех фигурантов сейчас судят, процесс идет прямо в следственном изоляторе. Суд в столичном СИЗО №1 начался еще 5 февраля, дело рассматривает в выездном заседании Минский городской суд.

Процесс проходит в СИЗО, поскольку в деле очень много фигурантов, доставлять их в суд трудно, но самое главное - в Минске нет залов с такими клетками, где можно было бы разместить сразу так много обвиняемых.

- В новейшей истории за время объединенной судебной системы это первый процесс с таким числом обвиняемых, - цитирует БелаПАН пресс-секретаря Верховного суда Беларуси Юлию Ляскову. Отмечается, что речь идет о делах по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Подробности дела пока не афишируются, кто предстал перед судом - также неизвестно. Отметим, что до этого крупнейшим процессом по незаконному обороту наркотических средств было так называемое «дело семнадцати».