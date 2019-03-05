КП Беларусь
В белорусских школах хотят ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию
Также на замдиректора планируют возложить обязанность преподавать предмет «Допризывная и медицинская подготовка»
В белорусских школах хотят ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Планы озвучил замначальника управления информации главного управления идеологической работы Минобороны полковник Денис Федоров.
Патриотизм, допризывная и медицинская подготовка - планируют, что все это будет доносить до школьников замдиректора по патриотическому воспитанию.
Такой ход считают удачным специалисты Министерства обороны и Министерства образования, которые пересмотрели материалы по предмету «Допризывная и медицинская подготовка» и сделали их более доступными, сообщает minsknews.by.
Также в центры допризывной подготовки передали макеты автоматов АК-74. Для учителей без военного образования на базе Военной академии созданы специальные курсы.