В белорусских школах хотят ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию

Также на замдиректора планируют возложить обязанность преподавать предмет «Допризывная и медицинская подготовка»

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Планы озвучил замначальника управления информации главного управления идеологической работы Минобороны полковник Денис Федоров.

Патриотизм, допризывная и медицинская подготовка - планируют, что все это будет доносить до школьников замдиректора по патриотическому воспитанию.

Такой ход считают удачным специалисты Министерства обороны и Министерства образования, которые пересмотрели материалы по предмету «Допризывная и медицинская подготовка» и сделали их более доступными, сообщает minsknews.by.

Также в центры допризывной подготовки передали макеты автоматов АК-74. Для учителей без военного образования на базе Военной академии созданы специальные курсы.