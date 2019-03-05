Тима Белорусских отменил концерт в минском Дворце спорта

В конце года отменили концерт певца и в Новосибирске, пояснив, что выступление переносится на весну 2019 года

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Новая звезда Тима Белорусских молниеносно заработал популярность в интернете. Но в реальности дела обстоят, похоже, не так радужно.

- Продажа билетов приостановлена до конца недели. А в конце недели, возможно, совсем отменят, - сообщили в кассе Дворца Республики.

Так что презентация дебютного альбома, заявленная на 19 апреля в минском Дворце спорта, не состоится. За полтора месяца организаторы отменили концерт белорусского певца, про которого широкая публика узнала лишь полгода назад. Цены на билеты варьировались от 44 до 84 рублей.

На сайтах продажи билетов говорится, что концерт отменяется по техническим причинам, а купленные билеты можно сдать в кассах Дворца Республики и в местах продаж.

Как стало известно «Комсомолке», Тима Белорусских даже отказался от съемок в одном из шоу на белорусском телевидении из-за отмены своего концерта в Минске. Своим поклонникам в соцсетях артист пока ничего не сообщает.

Недавно Тима писал о проблемах с голосом:

- …Сейчас я нахожусь в туре и всеми силами пытаюсь восстановить голос по наставлению врачей, стараюсь сделать максимум, чтобы избежать плачевных последствий!

Возможно, это стало причиной отмены концерта. Хотя артист продолжает колесить по России.

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