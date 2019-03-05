2019-03-05T15:24:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси вскрыли схемы договорных матчей

Более 10 спортсменов заявили об участии в подобных махинациях
Сергей ДЕМИДОВ
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В Беларуси вскрылись схемы договорных матчей.В Беларуси вскрылись схемы договорных матчей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Беларуси стало известно об организации договорных матчей.

Более 10 спортсменов добровольно заявили об участии в незаконных схемах, сообщает mvd.gov.by.

Договорные матчи организовывала международная преступная группировка, в большинстве случаев речь идет о футбольных матчах в 2017 и 2018 годах.

Задержания участников группировки начались около двух месяцев назад. Уже 13 человек поделились информацией о закулисной жизни спорта. Возбуждено четыре уголовных дела за подкуп.

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