КП Беларусь
В Беларуси вскрыли схемы договорных матчей
Более 10 спортсменов заявили об участии в подобных махинациях
В Беларуси вскрылись схемы договорных матчей.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Беларуси стало известно об организации договорных матчей.
Более 10 спортсменов добровольно заявили об участии в незаконных схемах, сообщает mvd.gov.by.
Договорные матчи организовывала международная преступная группировка, в большинстве случаев речь идет о футбольных матчах в 2017 и 2018 годах.
Задержания участников группировки начались около двух месяцев назад. Уже 13 человек поделились информацией о закулисной жизни спорта. Возбуждено четыре уголовных дела за подкуп.