Фото: «Ауди» влетело в остановку общественного транспорта

В Каменецком районе легковушка влетела в остановку общественного транспорта. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧП произошло на дороге Р98 между Высоким и деревней Дмитровичи

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Слава богу, на остановке общественного транспорта в тот момент никто не находился, а водитель и пассажиры легковушки были пристегнуты.

Но зрелище получилось впечатляющее...

Водитель "Ауди" не справился с управлением и врезался в остановку. Фото: gaibrest.by.

По предварительной информации, 4 марта около шести часов вечера водитель «Ауди А6» ехал со стороны Высокого к деревне Дмитровичи, сообщает gaibrest.by.

На закруглении дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и на скорости врезался в остановку общественного транспорта. Пассажиров доставили в больницу.