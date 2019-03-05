2019-03-05T16:30:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фото: «Ауди» влетело в остановку общественного транспорта

ЧП произошло на дороге Р98 между Высоким и деревней Дмитровичи
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
В Каменецком районе легковушка влетела в остановку общественного транспорта.В Каменецком районе легковушка влетела в остановку общественного транспорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Слава богу, на остановке общественного транспорта в тот момент никто не находился, а водитель и пассажиры легковушки были пристегнуты.

Но зрелище получилось впечатляющее...

Водитель "Ауди" не справился с управлением и врезался в остановку. Фото: gaibrest.by.

Водитель "Ауди" не справился с управлением и врезался в остановку. Фото: gaibrest.by.

По предварительной информации, 4 марта около шести часов вечера водитель «Ауди А6» ехал со стороны Высокого к деревне Дмитровичи, сообщает gaibrest.by.

На закруглении дороги водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и на скорости врезался в остановку общественного транспорта. Пассажиров доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске открыли памятный знак ОМОНу
Министерство обороны отреагировало на критику президента
В Беларуси вскрыли схемы договорных матчей
Тима Белорусских отменил концерт в минском Дворце спорта
В белорусских школах хотят ввести должность замдиректора по патриотическому воспитанию
В минском СИЗО судят сразу 37 человек за незаконный оборот наркотиков
Минобороны составило список льгот для отслуживших в армии
Президент Беларуси высказался о новых подходах к интеграции с Россией
В Лоевском районе молодой человек утонул в реке вместе с трактором
Пропавшего перед Новым годом жителя Пинска нашли в водоканале
Гомельчанин украл огромного мишку, чтобы подарить любимой на 8 Марта
В Витебске погиб пассажир, заблокированный во время ДТП
Воспитатель детдома в Борисовском районе избивала детей
В Бресте на Ленина - Гоголя притерлись автобус и «Ауди»
В Беларуси утвердили новую базовую ставку бюджетников - 180 рублей
В 2018 году за границей побывали 850 тысяч белорусов
Брестское «Динамо» пригрозило уйти в чемпионат другой страны
Сегодня призы от «Евроопт» разыграет популярный певец Тео
В Бресте маршрутка насмерть сбила ребенка
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Стадо диких кабанов попало под поезд в Могилевском районе
Бобруйчанка выманивала деньги у знакомого на несуществующего ребенка
Житель Волковыска перечислил интернет-мошенникам 33 тысячи долларов
МИД Беларуси снял ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске