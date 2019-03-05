Министерство обороны отреагировало на критику президента и предлагает оптимизировать отсрочки от армии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В конце февраля Александр Лукашенко заявил, что «по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих». Пояснив, что «мужик должен защищать свое Отечество, свою семью и свою женщину».

Уточнив при этом, что принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы.

5 марта Министерство обороны предложило оптимизировать отсрочки от призыва, объяснив, с чем это связано, сообщает belta.by.

- При проведении очередного призыва возникла проблема недостаточного количества призывников для комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, годных к военной службе по состоянию здоровья… Ввиду сложившейся обстановки Министерство обороны по согласованию с другими государственными органами наиболее целесообразным считает путь оптимизации отсрочек от призыва, - пояснил замначальника генштаба ВС Александр Шкиренко.

Напомним, нынешний призыв на срочную военную службу начался 1 февраля и продлится до конца весны.