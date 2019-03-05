2019-03-05T17:48:54+03:00
Политика
КП Беларусь

В Минске открыли памятный знак ОМОНу

Министр внутренних дел, открывая памятный знак в виде орла, заявил, что их главная задача - сохранить для потомков величие каждого сотрудника
Сергей ДЕМИДОВ
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В Минске открыли памятный знак ОМОНу. Фото: guvd.gov.by.В Минске открыли памятный знак ОМОНу. Фото: guvd.gov.by.
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В белорусской столице теперь есть памятник ОМОНу. На большом сером камне сидит хищная птица, под ней слова - законность, честь, отвага.

Во время торжественного открытия министр внутренних дел заявил, что «главная задача всех нас, ныне стоящих в строю: сохранить для потомков величие каждого сотрудника, увековечить память о героических примерах служения народу и Отечеству сотрудников ОМОНа», сообщает guvd.gov.by.

Памятник находится у здания минского ОМОНа.

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