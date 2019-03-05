2019-03-05T18:34:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

25-летнего жителя Орши подозревают в изнасиловании подростка

Жертву насильник нашел в соцсетях
Надежда БУТОВИЧ
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Насильника-педофила задержали в Орше.Насильника-педофила задержали в Орше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В районном центре по подозрению в насилии задержали местного жителя, мужчину 1994 года рождения, информируют в УВД Витебского областного исполкома.

Сообщается, что 25-летний оршанец подозревается в неоднократных насильственных действиях в отношении несовершеннолетнего мальчика. Свою жертву педофил нашел в популярной социальной сети. После продолжительной виртуальной переписки, горожанин встретился с подростком.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебской области и территориального подразделения РУВД Орши, выяснили во время следствия, что насильник несколько раз приглашал заведомо малолетнего несовершеннолетнего на встречи и у себя дома несколько раз совершал над ребенком насильственные действия сексуального характера.

Против насильника возбуждено уголовное дело по третьей части статьи №167 Уголовного кодекса.

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