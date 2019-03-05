Брест может первым в Беларуси провести саммит городов, дружественных детям

Мероприятие приурочат к 1000-летию города над Бугом

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В Бресте 5 марта открылся ресурсный центр молодежных инициатив «Ступени» – седьмой, осуществленный при поддержке ЮНИСЕФ в Беларуси проект, информирует belta.by. Это площадка для таких объединений, как БРСМ, клуб ЮНЕСКО, молодежный парламент и скауты.

– Здесь также будет офис молодежного парламента Брестчины, будут проходить мероприятия и молодежные инициативы. В центре найти помощь и поддержку смогут подростки – самая уязвимая часть населения, – добавил Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси.

Продолжая тему взаимосотрудничества с ЮНИСЕФ, зампредседателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк сказал об идее проведения в областном центре саммита представителей городов, дружественных детям.

– Есть планы в преддверии 1000-летия Бреста провести такой саммит с представителями Беларуси, Польши и Украины, – пояснил он.

Если саммит состоится, Брест начнет этот процесс в Беларуси. К слову, в 2019 году в Кельне пройдет всемирный Саммит дружественных детям городов.