В Минске ищут хулиганов, которые устроили поджег в парке Горького

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Милиция объявила в розыск хулиганов, которые ночью 19 февраля устроили пожар в столичном парке, сообщают в пресс-службе ГУВД Минска.

Злоумышленники проникли в парк Горького поздно ночью. Примерно в 03.00 часа они пробрались на огороженную территорию. Затем хулиганы облили принесенной с собой горючей жидкостью забор и электрощиток, подожгли их, а затем скрылись. Ущерб нанесен имуществу «Минскзеленстроя».

Нарушители попали в объективы камер видеонаблюдения, их мотивы пока неизвестны, но по записям с камер правоохранителям удалось составить «портреты» хулиганов.

Первому молодому человеку около 18-22 лет, он среднего телосложения ростом 180-185 сантиметров. На нем была надета байка с капюшоном, черные брюки и белые кроссовки.

Его «напарник» примерно того же возраста – 18-22 года, но ниже ростом, он примерно 170-175 сантиметров, телосложение среднее, длинные черные волосы. В тот вечер он был в болоневой куртке с капюшоном, серых штанах и белых кроссовках.

Если вы узнали преступников, позвоните 102.