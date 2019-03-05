«Помахали кулаками и «остыли», когда просигналила машина»: в Гродно два водителя подрались на светофоре

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В Гродно два автолюбителя решили размять кулаки, пока горит красный сигнал светофора, информирует портал АвтоГродно. Небольшая потасовка утихла также быстро, как и началась.

Очевидцы засняли на камеру, как в понедельник, 4 марта, на гродненской улице Тавлая двое мужчин устроили драку. Автолюбители остановились в одной полосе перед светофором и вышли из своих авто с агрессивным намерением доказать правоту. Что послужило причиной конфликта неизвестно. Но водители, став в боксерские стойки, активно размахивали кулаками, подпрыгивая двигались на проезжей части, словно на боксерском ринге.

До точных сильных ударов так и не дошло – остудила пыл горячих автовладельцев проезжавшая легковушка. Машина проезжала в соседней, крайне левой полосе, горел зеленый, и водитель посигналил, чтобы мужчины ушли с дороги.

– Больше водители не дрались, они сели в свои автомобили и поехали дальше, – рассказал очевидец ЧП на дороге.