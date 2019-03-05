Видеофакт. В Новополоцке ОМОН задержал орггруппу автоугонщиков

Украденное в Минске авто обнаружили на территории частного СТО

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Жителей Новополоцка, 1971, 1973 и 1986 годов рождения, арестовали с поличным – рядом с краденной Kia Sportage, сообщают в УВД облисполкома Витебщины. Машину угнали среди ночи из дворов одного из спальных районов Минска в конце февраля.

Правоохранители, выяснив, что угнанное авто спрятано на территории одной из частных СТО города решили понаблюдать за дальнейшими действиями преступников.

– Скоро авто перегнали в гаражный кооператив, где уже ожидали перекупщики. После сделки машину планировали перепродать в России, – объяснил представитель ГУБОПиК МВД.

При поддержке ОМОН задержаны 7 фигурантов: двое – организаторы, один – исполнитель, четверо – покупатели. Один из преступников – бывший владелец данного авто, он оставил себе дубликат ключей, когда продал хэтчбек новому хозяину. С помощью этих ключей и удалось легко угнать машину. Угонщику, слесарю СТО «за работу» пообещали 500 долларов.

Возбуждены уголовные дела, организаторам грозит до 7 лет заключения, раньше уже привлекались за подобные преступления.