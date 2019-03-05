Липовый работодатель из Швейцарии попросил могилевчанина развестись ради вакансии

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Жителю Могилева предложили перспективную работу в Швейцарии, но с одним «но»: работодатель попросил мужчину распродать имущество и развестись. Продажа вещей и недвижимости нужна была для «денежного капитала» при переезде за границу. Объяснялась и острая необходимость развода, но супругу доверчивого соискателя это не устраивало.

И женщина пошла в милицию с контактами «работодателя из интернета», чтобы все разузнать. Оказалось, что мужчине отправлял сообщения вовсе не зарубежный работодатель и даже не мошенник.

– Писала могилевчанину давняя знакомая, желая таким образом увести его из семьи, – рассказала mogilevnews.by Елена Симонова, официальный представитель Ленинского РОВД Могилева.

Когда мужчина позвонил бывшей приятельнице, та созналась в обмане и попросила прощение.

В подразделении по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий предупредили, что реальные честные наниматели никогда не будут вести общение в мессенджерах и всегда предпочтут личный разговор долгой интернет-переписке.