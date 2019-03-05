2019-03-05T21:55:45+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минском районе задержали россиянина, который украл 4-летнюю дочку у бывшей жены

Мужчина скрывался с ребенком около полугода
Надежда БУТОВИЧ
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Суд поставил, что девочка будет проживать с мамой, но мужчину это не устроило. Фото: ПСО «Ангел».Суд поставил, что девочка будет проживать с мамой, но мужчину это не устроило. Фото: ПСО «Ангел».
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Столичные правоохранители задержали в агрогородке под Минском 41-летнего россиянина, сообщают в МВД.

Известно, что в 2016 году в российском суде определили, что дочка Олега Гершмана будет проживать вместе со своей мамой, бывшей женой мужчины в Московской области.

Однако такое решение суда мужчину не устроило. Летом 2018 года Гершман забрал 4-летнюю дочку Еву у бывшей супруги и исчез вместе с ребенком. В России мужчину объявили в розыск, к которому подключились также правоохранители Беларуси и волонтеры.

И вот на днях оперативникам столицы стало известно, что похожий мужчина вместе с маленькой дочерью снял в агрогородке Сенница Минского района жилье. Правоохранители выехали проверить информацию и задержали Олега Гершмана прямо на съемной квартире.

В самое ближайшее время малышка встретится со своей мамой.

Скрывавшийся вместе с четырехлетней дочерью россиянин задержан под Минском.

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