2019-03-06T10:40:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Белстат: средний возраст белорусок - 42,8 года

При этом чаще всего белорусские женщины работают в сфере здравоохранения и образования, реже - в строительстве, а в свободное от работы время занимаются спортом
Ольга ИВАШЕНКО
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Белстат: средний возраст белорусок - 42,8 года.Белстат: средний возраст белорусок - 42,8 года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Национальном статистическом комитете Беларуси исследовали «женскую статистику» и выдали интересные результаты.

Так, оказалось, что средний возраст женщин в Беларуси на данный момент составляет уже 42,8 года. Стареем. При этом большая часть женщин помоложе живет в городах 97%), постарше - в селах. Как и прежде, женщин в Беларуси больше, чем мужчин, - 53,4% от общей численности населения.

Есть статистика и о профессиональной занятости женщин. Так, например, стало известно, что работают сегодня 84% женщин в трудоспособном возрасте. При этом самой популярной сферой занятости среди белорусок является здравоохранение и оказание соцуслуг (там удельный весь женщин составляет 85,6%), образование (81,4%), финансовая и страховая деятельность (74,8%).

Также в списке наиболее женских профессиональных сфер в Беларуси числятся предоставление услуг по временному проживанию и питанию, оптовая и розничная торговля, почтовая, творчество, спорт, развлечения и отдых, научная и техническая деятельность, госуправление.

Реже всего женщины выбирают сферу строительства (18,8% из всех занятых в этой сфере белорусов), ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортную и курьерскую деятельность (36,3%), а также сельское, лесное и рыбное хозяйство (39,4%).

Что касается образовательного уровня белорусок, то он, как и в предыдущие годы, выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 38% имеют высшее образование, 27% - среднее специальное. Для сравнения: среди мужчин - 27% и 18% соответственно.

Выяснилось также, что белоруски - женщины вполне себе спортивные. По статистике, женщины старше 16 лет чаще всего посвящают свое свободное время физкультуре и спорту: 15,4% - ежедневно, 37,2% - два-три раза в неделю.

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