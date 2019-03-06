2019-03-06T10:43:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте задержали водителя маршрутки, под колесами которой погиб 10-летний ребенок

ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе
Оксана БРОВАЧ
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Мальчик перебегал дорогу перед маршруткой, которая поворачивала направо. Фото: СКМальчик перебегал дорогу перед маршруткой, которая поворачивала направо. Фото: СК
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Авария случилась 4 марта около 19.45 на перекрестке улиц Московской и 28 Июля в Бресте. На записи с камер видеонаблюдения зафиксировано, что ребенок перебегал дорогу. По словам очевидцев, на мигающий зеленый. В этот момент поворот направо выполняла маршрутка. По предварительной версии, под ней и погиб ребенок.

Брестские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Освидетельствование установило, что водитель на момент ДТП был трезв. Он задержан, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

Следователи допросили подозреваемого и свидетелей аварии. Понять, как случилась авария и почему погиб ребенок, помогут эксперты Госкомитета судэкспертиз по Брестской области. Они проведут среди прочих исследований автотехническую и транспортно-трасологическую экспертизы. Они должны восстановить схему ДТП - как были расположены автомобили на момент аварии, с какой скоростью двигалась маршрутка, как произошел наезд на мальчика и, главное, мог ли водитель предотвратить столкновение.

Расследование дела продолжается.

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