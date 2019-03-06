На минской стройке от башенного крана отвалилась часть стрелы. Фото: СТВ

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ЧП произошло вчера вечером на стройплощадке жилого комплекса по улице Яна Чечота. Из-за расстыковки элемента крепления верхней части секции, поясняют в пресс-службе МЧС Беларуси. В результате стрела башенного крана опустилась и удерживается страхующими канатами в местах стыков.

Пострадавших нет. С причиной произошедшего разбираются в Госпромнадзоре.