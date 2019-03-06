В Копыльском районе три рыбака ушли под лед Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Традиционная весенняя новость. Морозы спали, лед стал хрупким, но рыбаки на это, кажется, внимания обращать не собираются. Тот случай, когда страсть к рыбалке сильнее инстинкта самосохранения.

Сценарий ЧП стандартный. Трое мужчин 1946, 1950 и 1957 годов рождения поехали на рыбалку на Краснослободское водохранилище возле деревни Смоличи Копыльского района. Лед тонкий, проломился. Пару мгновений - и все трое оказались в ледяной воде. Повезло, крики о помощи и все произошедшее на озере услышали и увидели очевидцы. Они же вызвали и спасателей. Одного рыбака в результате спасли местные, еще двоих - подоспевшие сотрудники МЧС при помощи веревки и спасательного круга.

Пострадавшие живы, но в больнице с переохлаждением.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

КАК НЕ ПОПАСТЬ В СПИСКИ ЖЕРТВ ЧС

1. Переходить весенний водоем только по проложенным трапам и оборудованным переправам.

2. На льду обходите места, припорошенные снегом, и участки, где торчат кусты и трава. Лед там точно слабый.

3. Безопасным для ходьбы считается лед с синеватым и зеленоватым оттенком. Рыхлый лед темного цвета - самый опасный.

4. Правила для рыбаков: не собирайтесь большими группами и не бурите большое количество лунок на небольшом участке льда. Не рыбачьте в одиночку, прихватите с собой веревку 12 - 15 м с грузом с одной стороны и петлей - со второй.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД

1. Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание, зовите помощь.

2. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

3. Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед.

4. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

5. Если есть возможность, переоденьтесь в сухую одежду, обратитесь в медицинское учреждение.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ПОД ЛЕД ПРОВАЛИЛСЯ ЧЕЛОВЕК

Если стали свидетелем такого ЧП, первым делом вызывайте спасателей. Затем можно попытаться помочь с помощью веревки или палки. Никогда не бросайтесь в воду к тонущему: высока вероятность самому оказаться в воде. Подбираться к человеку нужно ползком, но не слишком близко к полынье.