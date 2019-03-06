2019-03-06T12:23:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Кавалер, провожая даму, держал ее за руку и незаметно снял золотое кольцо

Пока женщина заметила пропажу, мужчина успел съездить в райцентр и продать колечко
Наталья ПАРТОЛИНА
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Кавалер из Шумилинского района умудрился снять у дамы кольцо с пальца, пока провожал ее, держа за руку.Кавалер из Шумилинского района умудрился снять у дамы кольцо с пальца, пока провожал ее, держа за руку.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Пропажей золотого кольца закончилось свидание для 30-летней жительницы Шумилинского района. Молодая женщина встретилась со знакомым. После того как рандеву закончилось, она обнаружила, что пропало золотое кольцо. Вспомнила, как кавалер, провожая ее, держал за руку и как бы невзначай покручивал колечко на ее пальце.

Женщина обратилась в милицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина действительно незаметно снял кольцо с пальца дамы, пока провожал ее, держа за руку. Золотое кольцо стоимостью 250 рублей он успел отвезти в райцентр и там продать неизвестному.

- За свой неромантичный поступок мужчине придется ответить перед законом. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса РБ, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

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