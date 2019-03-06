Под Молодечно накрыли самогонщика. Изъяли 1,3 тысячи литров браги

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Наладить нелегальный бизнес пытался 28-летний молодечненец. Как об этом узнали правоохранители? От «доброжелателей» из деревни Заболотье, где, собственно, и случилась история. Местные жители рассказали, что мужчина гонит самогон с целью наладить незаконный бизнес.

По словам представителей Молодечненского РОВД, проверка этот факт подтвердила. В результате мужчину взяли с поличным. Изъяли на даче 1,3 тысячи литров браги, которые он держал в двух полимерных емкостях. В отношении мужчины составлено два протокола по ст. 12.43 КоАП ("Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления"). Известно, что ранее этот же мужчина уже привлекался к ответственности за нарушения антиалкогольного законодательства.

Кстати, по словам самогонщика, брага ему была нужна вовсе не для подпольного бизнеса. Уверяет, что собирался пустить ее на корм животным.