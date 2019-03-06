2019-03-06T12:53:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Браславском районе сгорел трактор

Никто не пострадал
Ольга ИВАШЕНКО
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В Браславском районе сгорел трактор. Фото: ОУМЧСВ Браславском районе сгорел трактор. Фото: ОУМЧС
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По информации МЧС, трактор загорелся вчера днем на территории Замошского лесничества. Огонь вспыхнул в кабине. Работники лесничества не растерялись, потушили пламя сами до приезда спасателей при помощи огнетушителей. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования либо же короткое замыкание.

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