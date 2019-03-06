В бане под Климовичами нашли самовар с патронами

А под полом в сарае - винтовку и еще два ствола

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Как рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз, 38 патронов калибра 5,6 мм и 36 патронов калибра 7,62 мм 40-летний житель деревни Старый Дедин Климовичского района для надежности решил поместить в старинный самовар, а самовар, чтобы никто не позарился на добро, затянул на чердак бани. Вот, правда, тайну кто-то пронюхал. Через пару дней пришли из милиции и конфисковали боеприпасы.

Правда, на этом находки не закончились. Оказалось, что под досками в сарае в двух свертках мужчина хранил еще винтовку ТОЗ-8, магазин, два ствола, спусковой механизм винтовки Мосина и другие подобные боеприпасы.

Все изъяли, проводят экспертизу.