2019-03-06T14:10:23+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пуховичском районе корова родила тройню

Ученые из Академии наук утверждают, что случай крайне редкий
Ольга ИВАШЕНКО
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В Пуховичском районе корова родила тройнюВ Пуховичском районе корова родила тройнюФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Необычный случай произошел на ферме Пережир экспериментальной базы «Зазерье» РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» Пуховичского района, передает belta.by.

На ферме говорят, что для многодетности коров каких-либо специальных мер не принимали. Случай с тройней - первый за 13 лет работы. Да и в природе встречается крайне редко. Коровы - моноплодные животные. То есть обычно у них рождается только одни теленок. Двоня - тоже редкость, только 2 - 3% случаев. А здесь сразу тройня.

Увы, не все телята из новорожденной тройни выжили. Один погиб. Двое других находятся под присмотром. Отелившаяся 7-летняя буренка чувствует себя хорошо.

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