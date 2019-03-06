Пешеход помирился с таксистом, который сломал ему нос, но того все равно оштрафовали

В Полоцке суд вынес приговор водителю, который не пропустил пешехода на переходе и избил его

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Водителя из Полоцка, который избил пешехода и сломал ему нос, оштрафовали. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Напомним, история произошла 26 ноября ранним утром. Молодой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Зыгина в Полоцке. Его не пропустила желтая «Шкода». Сумка с ноутбуком, которую нес пешеход, задела автомобиль. Водитель остановил авто, вышел из машины и начал ругаться с пешеходом, а потом набросился на него с кулаками. Бил в лицо и пинал ногами по туловищу. Буйный водитель, как выяснилось позже, сломал пешеходу нос и нанес другие травмы.

На суде водитель полностью признал свою вину, потерпевший с ним примирился и заявил, что претензий не имеет. Мужчину, который работает на одном из полоцких предприятий, а в свободное время занимается частным извозом, признали виновным в хулиганстве. Он должен выплатить в доход государства сумму в 150 базовых величин, сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.