В Гродно женщина выпала с балкона второго этажа

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Инцидент случился на улице Гагарина, в доме, где 34-летняя гродненка живет с супругом. Женщина вышла на балкон, чтобы решить какие-то хозяйственные дела. Почему именно она наклонилась через парапет, неизвестно, но факт: не удержала равновесие и выпала с балкона. Хорошо, что было не очень высоко. И тем не менее! Сначала женщина упала на козырек балкона первого этажа, скатилась оттуда и упала уже на землю. А там – камни. Женщина жива, но сломана рука и есть травма спины.

Сейчас она в больнице и ее жизни ничего не угрожает, сообщили в Управлении внутренних дел Гродненского облисполкома.