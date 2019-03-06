В Беларуси планируют хранить донорские половые клетки более 10 лет

В Беларуси готовятся принять изменения в законодательство о репродуктивных технологиях. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Законопроект с изменениями вскоре будет рассмотрен во втором чтении в Палате предствителей Национального собрания Республики Беларусь. Нынешний закон разрешает хранить половые клетки до 10 лет.

– Хранить донорские клетки смогут более 10 лет, потому что качество половые клетки при хранении даже свыше этого срока не теряют, – пояснила Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

Также по новому закону женщины смогут без медицинских показаний сохранить яйцеклетки на будущее. Пока же такая возможность предоставлена только тем, кто вследствие медицинских вмешательств может потерять способность зачать ребенка.

Что касается донорских половых клеток, то предлагается изменить ограничение: не более 20 пациентов на клетки одного донора. Оно прописано для того, чтобы в минимизировать в будущем вероятность встречи людей, зачатых с использованием клеток одного донора.

По инициативе Следственного комитета суррогатные матери будут в обязательном порядке проходить генетическую экспертизу. Возраст суррогатных матерей предполагается увеличить до 49 лет, если она родственница женщины, которая воспользовалась донорской яйцеклеткой. В остальных случаях вынашивать чужих детей по прежнему смогут женщины до 35 лет.

Возраст доноров сперматозоидов увеличат до 50 лет. Сейчас - 40 лет.

По словам Курсевич, в Белруси около 14% пар считаются бесплодными, цитирует представителя Палаты представителей Национального собрания belta.by.