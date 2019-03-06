2019-03-06T14:58:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте разыскивают двух без вести пропавших девушек

Ушли, никому ничего не сказали и не вернулись
Ольга ИВАШЕНКО
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В Бресте разыскивают двух без вести пропавших девушекВ Бресте разыскивают двух без вести пропавших девушек
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Отдел внутренних дел Московского района Бреста устанавливает местонахождение двух девушек. Тревогу забила мама Алины Мигалюк 2001 года рождения. Женщина сообщила, что 3 марта дочь ушла в неизвестном направлении, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Вместе с девушкой пропала и ее подруга Александра Мазунина 2002 года рождения, она уроженка Солигорска.

По имеющейся у правоохранителей информации, вместе девушки могли уехать в Россию. Обенигде не учатся, не работают. На вид Алине Мигалюк 20 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, черные волосы до плеч. Была одета в белую зимнюю стеганную куртку до пояса, с отороченным мехом серого цвета капюшоном, черные брюки из кожзаменителя, белые кроссовки.

Александра Мазунина выглядит на 18-20 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы вьющиеся до плеч, на левой руке татуировка в виде цветка.

Если у вас есть какая-либо информации о местонахождении и судьбе девушек, просьба звонить по номерам 102, 80162-47-91-32 либо 8029-791-00-78.

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