Макей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТО

По мнению министра иностранных дел Беларуси, это поможет построить более открытый диалог по вопросам, касающимся деятельности НАТО в приграничных с Беларусью странах

Изменить размер текста: A A

Беларусь хочет добиться более открытого и транспарентного диалога с НАТО. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Как передает belta.by, глава внешнеполитического ведомства отметил, что позиция отдельных стран в отношении Беларуси мешает не только заключению важных соглашений с Евросоюзом, но и развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом.