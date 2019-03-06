2019-03-06T16:11:04+03:00
Политика
КП Беларусь

Макей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТО

По мнению министра иностранных дел Беларуси, это поможет построить более открытый диалог по вопросам, касающимся деятельности НАТО в приграничных с Беларусью странах
Ольга ИВАШЕНКО
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Макей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТОМакей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТОФото: Павел МАРТИНЧИК
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Беларусь хочет добиться более открытого и транспарентного диалога с НАТО. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Как передает belta.by, глава внешнеполитического ведомства отметил, что позиция отдельных стран в отношении Беларуси мешает не только заключению важных соглашений с Евросоюзом, но и развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

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