В Брестской области активизировались клещи

Медики отмечают, что в последнее время период их активности длится чуть ли не круглый год

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Нынешний февраль на Брестчине выдался аномально теплым. И клещи проснулись раньше обычного. Первый укус был зафиксирован уже 7 января. К слову, последний случай укуса клеща в прошлом году медики зафиксировали в конце декабря. Получается, в Беларуси клещи активны почти круглый год.

Специалисты подтверждают и приводят актуальные цифры. Так, уже сегодня в Каменецком, Барановичском, Пинском и Кобринском районах численность луговых клещей составляет 5,9 экземпляра на флаго/километр. Проявляют активность и лесные клещи, которые обычно просыпаются только в апреле.

По состоянию на 5 марта в Брестской области уже зарегистрировано 7 укусов. В числе пострадавших - трое детей в возрасте до 17 лет.

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ О КЛЕЩАХ

Можно не заметить, что клещ укусил?

Это вряд ли. Укус вы не почувствуете, клещ выделяет в кожу специальную анестезию, но вот его самого наверняка заметите. Клещ сидит на человеке 2 - 4 дня, за это время он напивается крови и увеличивается в размерах, становясь похожим на большую бородавку.

Что делать, если нашел на себе клеща?

Снять его как можно быстрее! Во-первых, клещ впивается в кожу минут 15 - 20, и если заметить его сразу, то будет легче вытащить. Во-вторых, чем дольше клещ просидит на вас, тем больше шансов заразиться.

Чтобы вытащить клеща, нужно смазать место тонким слоем жира или крема, капнуть на него маслом. Клещ дышит телом, и от этого начнет задыхаться. Через 5 - 10 минут петлей из нитки или пинцетом, раскачивая из стороны в сторону, попытайтесь его вытащить. Не давите клеща пальцами: если на руках есть ранки, вы рискуете получить заболевание. Если вытащить не удается или вы боитесь - идите к врачу в поликлинику, больницу или фельдшерский пункт. Если клеща достали, а хоботок остался, обязательно удалите, можно иголкой, как занозу.

Если укусил клещ, обязательно заболеешь?

Нет. Не все клещи заразны. Кроме того, заразитесь ли вы, зависит от состояния вашей иммунной системы, как долго сидел клещ и сколько возбудителей болезни выделил.

Куда обращаться после укуса?

Первым делом - к инфекционисту в поликлинику по месту жительства. Если вы сохранили клеща, причем в хорошем состоянии, а не в виде головы и ножек, его исследуют на боррелиоз. Результат будет через 3 - 4 дня, и если клещ болен, вам назначат лечение.

На клещевой энцефалит клещей не исследуют. Просто в течение месяца прислушивайтесь к себе. Если почувствовали недомогание - быстро к врачу, чтобы вам вовремя назначили лечение. Кстати, белорусам повезло: в нашей стране распространен западный тип клещевого энцефалита, он более благоприятен. Восточный, который распространен в России, протекает тяжелее, бывают летальные исходы. В Беларуси в последние десятилетия от этой болезни никто не умер.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Как защититься от клещей?

- Для прогулок по лесу надевайте одежду с рукавами и закрывающую шею, обязательно головной убор: шапку, кепку, косынку. Кстати, мнение, что клещей отпугивает белая одежда, неверно. Им все равно, они ориентируются по запаху. Вам лично белое выгодно тем, что черного клеща на нем заметить легче.

- Чаще осматривайте себя и друзей: клещ кусает не сразу, он прыгает на одежду и 1,5 - 2 часа ползает по ней в поисках открытых участков кожи. Когда придете домой, осмотрите себя, одежду и все, что вы принесли с природы.

- Пользуйтесь репеллентами. Лучше, чтобы на тюбике было указано “от клещей”. Можно использовать и антикомариный спрей, но тогда его нужно наносить чаще и большими дозами.