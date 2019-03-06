2019-03-06T16:52:34+03:00
Экономика
КП Беларусь

В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дважды

Прибавки к зарплате можно ожидать в мае и сентябре
Ольга ИВАШЕНКО
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В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дваждыВ 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дваждыФото: Павел МАРТИНЧИК
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Об этом сегодня сообщили в Министерстве финансов Беларуси. Задача, которая сейчас стоит, - обеспечить бюджетникам среднюю зарплату на уровне не ниже 80% от средней по всей стране. Напомним, сократить эту разницу было одним из ключевых поручений Александра Лукашенко правительству. Эта же цель была заложена и в сценарий развития на текущий год.

А теперь пару цифр: средняя зарплата работников в сфере образования в январе составляла 687 рублей, работников социальных услуг и сферы здравоохранения - 745 рублей. Средняя зарплата белорусов за январь 2019 года составила 982 рубля. Эту сумму в ходе заседания правительства озвучил недавно премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

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