В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дважды

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Об этом сегодня сообщили в Министерстве финансов Беларуси. Задача, которая сейчас стоит, - обеспечить бюджетникам среднюю зарплату на уровне не ниже 80% от средней по всей стране. Напомним, сократить эту разницу было одним из ключевых поручений Александра Лукашенко правительству. Эта же цель была заложена и в сценарий развития на текущий год.

А теперь пару цифр: средняя зарплата работников в сфере образования в январе составляла 687 рублей, работников социальных услуг и сферы здравоохранения - 745 рублей. Средняя зарплата белорусов за январь 2019 года составила 982 рубля. Эту сумму в ходе заседания правительства озвучил недавно премьер-министр Беларуси Сергей Румас.