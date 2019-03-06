Женщину, выбросившую новорожденного в кусты, будут судить в Могилеве

Это уже четвертый ребенок горе-матери, на троих предыдущих она лишена родительских прав

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В Могилевский областной суд направлено уголовное дело 32-летней женщины из Бобруйска, которая обвиняется в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.

Мать-кукушка была пьяна в тот вечер, когда родила в своем временном жилище недоношенного, но жизнеспособного мальчика. Это было во второй половине октября, на улице уже было холодно, и чтобы избавиться от новорожденного, женщина вынесла его из дома и оставила без одежды на улице в кустах - температура воздуха в то время была около 7 градусов.

Но к счастью, работники местной станции скорой медпомощи услышали плач малыша, нашли мальчика и спасли его, вовремя оказав квалифицированную помощь, сообщили в прокуратуре Могилевской области, где изучали дело, а затем направили его в суд.

Горе-мать нашли и задержали, сейчас она находится под стражей. Женщина уже рожала троих детей, но на всех их она лишена родительских прав. Обвиняемая часто пила, меняла местожительства, скрывалась от милиции, добавили в прокуратуре.