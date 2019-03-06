В Браславском районе едва не сгорел трактор. Фото: МЧС.

Чтобы потушить горящую машину, работникам лесничества понадобился с десяток огнетушителей

Изменить размер текста: A A

Около часа дня ЧП случилось на территории Замошского лесничества Браславского района – загорелся трактор. Сообщение об этом поступило в центр оперативного управления Браславского районного отдела по ЧС.

Когда спасатели прибыли в деревню Замошье, оказалось, что работники лесничества уже потушили трактор своими силами, использовав огнетушители. Люди не пострадали, но кабина трактора серьезно повреждена.

Причину пожара устанавливают специалисты. Предположительно, итрактор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем или из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба МЧС.