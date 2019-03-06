2019-03-06T17:32:26+03:00
Общество
КП Беларусь

В Браславском районе едва не сгорел трактор

Чтобы потушить горящую машину, работникам лесничества понадобился с десяток огнетушителей
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Браславском районе едва не сгорел трактор. Фото: МЧС.В Браславском районе едва не сгорел трактор. Фото: МЧС.
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Около часа дня ЧП случилось на территории Замошского лесничества Браславского района – загорелся трактор. Сообщение об этом поступило в центр оперативного управления Браславского районного отдела по ЧС.

Когда спасатели прибыли в деревню Замошье, оказалось, что работники лесничества уже потушили трактор своими силами, использовав огнетушители. Люди не пострадали, но кабина трактора серьезно повреждена.

Причину пожара устанавливают специалисты. Предположительно, итрактор загорелся из-за неосторожного обращения с огнем или из-за короткого замыкания, сообщает пресс-служба МЧС.

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