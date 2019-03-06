2019-03-06T18:16:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дзержинском районе дочка зарубила топором отца-пенсионера

Женщина была в состоянии алкогольного опьянения
Надежда БУТОВИЧ
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Бесконечные ссоры в сельском доме завершились жестоким убийством. Фото: УСК по Минской области.Бесконечные ссоры в сельском доме завершились жестоким убийством. Фото: УСК по Минской области.
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Трагедия в деревне Волма в Дзержинском районе произошла в понедельник, 4 марта, сообщают в УСК по Минской области.

Известно, что 65-летний сельчанин и его 27-летняя дочка проживали вместе в одном доме. Но они испытывали взаимную неприязнь, часто ссорились и устраивали скандалы. В этот день накал страстей был подогрет еще и алкоголем. В пылу семейных разборок пьяная женщина так разозлилась, что схватилась за топор и несколько раз ударила им отца.

Мертвого мужчину с множественными колото-рубленными ранами, в том числе в области головы и шеи, обнаружили прямо на месте убийства в сельском доме. Подозреваемую задержали, сейчас правоохранители собирают информацию, характеризующую ее личность.

Местный райотдел СК устанавливает все обстоятельства предшествующие произошедшей трагедии. Составлена следовая картина, назначен ряд экспертиз, опрошены соседи и родные.

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