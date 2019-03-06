35-летний мужчина, избившей до смерти пенсионера в Солигорске, предстанет перед судом

Убийца попросил денег на выпивку, а когда получил отказ, набросился на пенсионера. Фото: УСК по Минской области.

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Жестокое убийство произошло в Солигорске минувшим летом 2018 года, сообщают в УСК по Минской области.

Теплым днем 18 августа 78-летний горожанин вместе с приятелем сидели и разговаривали на лавочке рядом с подъездом своего дома. К пенсионерам подошел сильно выпивший 35-летний неоднократно судимый житель Солигорского района. Мужчина стал просить у стариков денег на выпивку, но получил категоричный отказ.

Не получив наличности, злоумышленник рассвирепел. Он подлетел к одному из пенсионеров и стал его избивать, нанес несколько сильных ударов, а затем скрылся. Престарелого потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался через неделю.

Вскоре нападавшего задержали и заключили под стражей. Преступника обвиняют в жестоком убийстве престарелого из хулиганских побуждений. Во время следствия у него нашли психическое заболевание, но выяснили, что в момент нападения, он мог себя контролировать.

Дело передано в суд.