Офицера МЧС нашли повешенным в собственном гараже в Светлогорске

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Трагедия произошла на днях в районном центре. В собственном гараже был найден повешенным 39-летний сотрудник районного подразделения МЧС, информируют о происшествии СМИ.

Известно, что накануне в понедельник, 4 марта, мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, сообщает местный информационный ресурс ranak.me. В течение рабочего дня эмчеэсовец так и не появился на своем рабочем месте, вечером ночевать домой он также не пришел. Родные забили тревогу.

Нашли тело погибшего на следующий день, во вторник 5 марта, на территории светлогорского ГСК «Металлист». По предварительной версии мужчина свел счеты с жизнью в собственном гараже.

Возможно, причиной суицида через повешение послужили сложности на службе, однако эта информация пока не подтверждена официальными службами.

По факту гибели сотрудники Светлогорского РОСК проводят проверку.