2019-03-06T19:39:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кобрине вор ушел от преследования в женском пальто, но его вычислили по ДНК

Преступником оказался вор-рецидивист
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина воровал любые ценности, которые только видел. Фото: sudexpert.gov.by.Мужчина воровал любые ценности, которые только видел. Фото: sudexpert.gov.by.
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Сотрудники Госкомитета следственных экспертиз вычислили вора, который подозревается по меньшей мере в 7 эпизодах краж, сообщают в пресс-службе комитета.

Кражи произошли в конце 2018 года в двух районах Кобринском и Дрогичинском. Вор залезал в дома, вскрывал автомобили и не брезговал ничем, что попадалось под руку. Уносил одежду, обувь, деньги и спиртное, украл даже электропроводку из медного кабеля, когда не нашел в доме больше ничего ценного. В одном случае украл из легкового авто «Ауди» женское пальто и, как выяснилось позже, скрываясь даже надел его на себя.

Проведя расследование эксперты находили на месте преступления генетические следы одного и того же преступника. Им оказался 39-летний уроженец Кобрина, который не так давно вернулся из России, где отсидел срок. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в семи кражах, но в милиции считают, что рецидивист мог совершить больше грабежей.

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