«Думал, что внутри смартфоны»: в Мстиславле вор стащил 10 пустых коробок от мобильников
Кража произошла в одном из торговых павильонов Мстиславля в конце февраля, проинформировали belta.by в Следственном комитете.
Поздно ночью 23 февраля 44-летний горожанин проник к торговой точке с мобильниками и разбил окно, чтобы забраться внутрь. Но как только разбилось стекло, сработала охранная сигнализация. Вор поспешил торопливо схватить хоть что-то ценное, пока не приехала милиция.
– Схватив примерно десять коробок от мобильных телефонов, вор скрылся. Однако добыча сильно разочаровала преступника, – рассказали в Следственном комитете.
В тихом месте мужчина стал рассматривать «добычу» и обнаружил, что в коробках нет смартфонов – только зарядные устройства и документы к мобильникам.
Вора арестовали через пару дней, он раньше уже восемь раз представал перед судом за похожие преступления. Мужчина находится под стражей, выясняется его причастность к другим грабежам.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»