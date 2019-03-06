«Думал, что внутри смартфоны»: в Мстиславле вор стащил 10 пустых коробок от мобильников

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Кража произошла в одном из торговых павильонов Мстиславля в конце февраля, проинформировали belta.by в Следственном комитете.

Поздно ночью 23 февраля 44-летний горожанин проник к торговой точке с мобильниками и разбил окно, чтобы забраться внутрь. Но как только разбилось стекло, сработала охранная сигнализация. Вор поспешил торопливо схватить хоть что-то ценное, пока не приехала милиция.

– Схватив примерно десять коробок от мобильных телефонов, вор скрылся. Однако добыча сильно разочаровала преступника, – рассказали в Следственном комитете.

В тихом месте мужчина стал рассматривать «добычу» и обнаружил, что в коробках нет смартфонов – только зарядные устройства и документы к мобильникам.

Вора арестовали через пару дней, он раньше уже восемь раз представал перед судом за похожие преступления. Мужчина находится под стражей, выясняется его причастность к другим грабежам.