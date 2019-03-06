2019-03-06T20:12:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Думал, что внутри смартфоны»: в Мстиславле вор стащил 10 пустых коробок от мобильников

Злоумышленника поймали по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Вором оказался рецидивист с 8 судимостями. Фото: pixabay.com.Вором оказался рецидивист с 8 судимостями. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Кража произошла в одном из торговых павильонов Мстиславля в конце февраля, проинформировали belta.by в Следственном комитете.

Поздно ночью 23 февраля 44-летний горожанин проник к торговой точке с мобильниками и разбил окно, чтобы забраться внутрь. Но как только разбилось стекло, сработала охранная сигнализация. Вор поспешил торопливо схватить хоть что-то ценное, пока не приехала милиция.

– Схватив примерно десять коробок от мобильных телефонов, вор скрылся. Однако добыча сильно разочаровала преступника, – рассказали в Следственном комитете.

В тихом месте мужчина стал рассматривать «добычу» и обнаружил, что в коробках нет смартфонов – только зарядные устройства и документы к мобильникам.

Вора арестовали через пару дней, он раньше уже восемь раз представал перед судом за похожие преступления. Мужчина находится под стражей, выясняется его причастность к другим грабежам.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В брестской школе открыли бесплатный научный IT-класс – STEM-центр
В Кобрине вор ушел от преследования в женском пальто, но его вычислили по ДНК
Офицера МЧС нашли повешенным в собственном гараже в Светлогорске
35-летний мужчина, избившей до смерти пенсионера в Солигорске, предстанет перед судом
В Дзержинском районе дочка зарубила топором отца-пенсионера
В Браславском районе едва не сгорел трактор
Женщину, выбросившую новорожденного в кусты, будут судить в Могилеве
В 2019 году зарплаты бюджетников вырастут дважды
В Брестской области активизировались клещи
Макей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТО
В Бресте разыскивают двух без вести пропавших девушек
В Беларуси планируют хранить донорские половые клетки более 10 лет
В Гродно женщина выпала с балкона второго этажа
Пешеход помирился с таксистом, который сломал ему нос, но того все равно оштрафовали
В Пуховичском районе корова родила тройню
В бане под Климовичами нашли самовар с патронами