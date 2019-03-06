2019-03-06T20:33:00+03:00
Общество
КП Беларусь

В брестской школе открыли бесплатный научный IT-класс – STEM-центр

Это первый подобный проект в областном центре
Надежда БУТОВИЧ
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Предполагается, что в таких классах дети научаться писать компьютерные программы и конструировать роботов. Фото: администрация Ленинского района Бреста.Предполагается, что в таких классах дети научаться писать компьютерные программы и конструировать роботов. Фото: администрация Ленинского района Бреста.
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Общественный «научный класс» – STEM-центр появился на днях в брестской средней школе №13 имени Валерия Хована, информирует «Вечерний Брест».

Первый подобный проект реализовали в городе над Бугом ассоциация «Образование для будущего» и компания WorkFusion Systems. Здесь школьники смогут бесплатно под руководством педагогов обучаться и углублять свои знания в так называемых «STEM-отраслях»: науках, технологиях, инженерии, математике и IT.

Предполагается, что в таких продвинутых классах дети напишут свои первые компьютерные программы, сконструируют роботов и так далее. Для ребят из старших классов в STEM-центре существует площадка по профориентации.

Открывая первую в Бресте подобную учебную площадку, мастер-класс для учеников школы провели робототехники из Брестского технического госуниверситета. А спонсоры подарили 12 планшетов и 10 наборов «Lego Wedo 2.0».

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