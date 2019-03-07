2019-03-07T08:51:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузы, как у президента

Научным руководителем эксперимента, финансируемого Евросоюзом, стал доцент Института овощеводства НАН Беларуси
Павел МИЦКЕВИЧ
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В школах на Гомельщине начнут выращивать арбузыВ школах на Гомельщине начнут выращивать арбузыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Презентация пилотной инициативы «Арбуз и его друзья» пройдет в Гомеле. Идея провести сетевой эксперимент по сортоиспытанию арбузов на базе сельских школ Гомельской области реализует «Белорусский зеленый крест» в рамках проекта «Школьный сад», финансируемого Евросоюзом.

- Успешное выращивание арбузов в Беларуси сегодня становится возможным благодаря значительному изменению климата, которое особенно ощущается в южных регионах страны, а также появлению новых продуктивных сортов этой культуры и современных методик ее возделывания, разработанных и апробированных специалистами, - рассказали KP.BY организаторы.

Инициаторы надеются, что опытные площадки станут центрами распространения знаний о новых видах сельхозпродукции и безопасных агротехнологиях, базами для развития у ребят трудовых и предпринимательских навыков. Кстати, научным руководителем эксперимента стал доктор сельскохозяйственных наук, доцент Института овощеводства НАН Беларуси Мечеслав Степуро - благодаря ему арбузы уже не первый год выращивают в резиденции президента.

Во время старта инициативы представители команд-участниц из шести районов Гомельской области узнают об электронном журнале опыта и получат все необходимое для запуска «арбузного» эксперимента - методические материалы, семена, удобрения, кассеты и грунт для рассады.

Итоги эксперимента будут подведены к концу лета, и завершением инициативы станет праздник «День арбуза и его друзей», который пройдет 24-25 августа в Лоеве.

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